Захарова ответила на слова Блинкена о последствиях "Северного потока – 2"

Мария Захарова ответила на слова Энтони Блинкена о последствиях "Северного потока – 2" Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях эксплуатации "Северного потока – 2".

- Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию, — сказала Захарова.

По ее мнению, и то, и другое не имеет никакого смысла, так как подобные высказывания должны быть подкреплены фактами. Захарова добавила, что для Европы не будет никаких негативных последствий от трубопровода.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США выступают за продолжение работы над тем, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток - 2". также американская сторона надеется добиться от Германии "автоматических" мер против последствий его работы. Он также добавил, что завершение строительства газопровода и его запуск - разные вещи.