Спецборты МЧС доставили в Москву эвакуированных из сектора Газа россиян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Россию специальными бортами МЧС РФ более 100 россиян и граждан Казахстана и Украины, вынужденно покинувших сектор Газа.

Самолеты Ил-76 и Ан-148 доставили эвакуированных из Каира в аэропорт Домодедово. В этот раз в Россию прилетели 112 граждан. В МЧС сообщили, что эвакуированных сопровождали психологи ведомства и медицинские работники, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Каир прибыли два самолета МЧС для вывоза россиян из сектора Газа.

Напомним, в конце мая этого года президент России распорядился эвакуировать россиян из сектора Газа в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.

Новый виток напряженности в палестино-израильском конфликте начался после того, как израильские власти не выполнили требования ХАМАС по отводу правоохранителей от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Из сектора Газа последовали ракетные обстрелы по Израилю, который стал отвечать симметричными действиями.