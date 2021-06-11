Тяжелобольные коронавирусом пациенты смогут составить завещание в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

Пациентам с тяжелой формой коронавируса предоставили возможность составить завещание в больнице. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, на пресс-конференции, посвященной наследственному праву.

Завещание, написанное в медучреждении, будет приравниваться к нотариальному, отметил депутат. Также, по его словам, можно составить чрезвычайное завещание в случае аварии или катастрофы, если кто-то может это засвидетельствовать.

Как подчеркнул Крашенинников, несмотря на то, что государство сегодня не участвует в наследственных отношениях, время от времени появляются новости о наследовании накоплений Пенсионным фондом. «Наше новое наследственное право направлено на то, чтобы все оставалось в частных руках, чтобы была свобода волеизъявления», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, 11 июня 2021 в России было выявлено 12 505 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Она проводится бесплатно на добровольной основе. На сегодняшний день россиянам доступны три вида препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В мае этого года президент России Владимир Путин анонсировал выпуск в оборот четвертой вакцины – Спутник Лайт».