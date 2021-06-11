Путин подписал закон о штрафах за сокрытие от налоговой переводов через иностранные кошельки Фото: REUTERS

В России вводятся штрафы за сокрытие от налоговой службы отчетов о переводах через иностранные электронные кошельки суммой более 600 тысяч рублей. Закон 11 июня 2021 подписал президент страны Владимир Путин.

Как следует из документа, речь идет о переводах через иностранные платежные системы без открытия банковского счета. Штрафы будут накладываться за нарушения порядка таких переводов и несоблюдение сроков предоставления отчетов, говорится на официальном портале правовой информации.

Штраф за срыв сроков отчетов будет зависеть от количества дней просрочки, за сокрытие отчетности сумма штрафа составит от 20% до 40% от размера средств, зачисленных за отчетный период. Документ вступит в силу 1 октября этого года.

Напомним, в мае 2021 года Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие средств в иностранных электронных кошельках.