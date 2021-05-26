Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие средств в иностранных электронных кошельках Фото: REUTERS

В среду, 26 мая, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении административной ответственности в случае сокрытия переводов на сумму свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки.

Как уточняется, размер штрафа будет варьироваться от 20 до 40 процентов от перечисленной суммы, если установлено, что гражданин не предоставил отчет об операции.

Документ предусматривает также наложение штрафа за задержки и нарушения в оформлении отчетности. Суммы штрафа для юридических и физических лиц различаются. За несоблюдение порядка представления отчетов граждане должны заплатить от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, должностным лицаи - от 4 тысяч до 5 тысяч, юрлицам - от 40 тысяч до 50 тысяч. При повторном нарушении штраф для граждан составит до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30-40 тысяч, для юрлиц - до 400-600 тысяч рублей.

За задержку представления отчета не более чем на десять дней закон предусматривает предупреждение или также штраф. Гражданам придется заплатить от 300 до 500 рублей, должностным лицам - от 500 рублей до 1 тысячи рублей, юрлицам – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.