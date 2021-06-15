Германия допустила введение США новых санкции против «Северного потока – 2» Фото с сайта nord-stream.com

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2», передает Bloomberg.

По словам главы германского МИД, претензии к проекту имеют и Демократическая партия США, и Республиканская. Маас отметил, что есть предпосылки для разрешения этого вопроса в ближайшее время, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее Вашингтон не стал усиливать санкционную политику относительно российского проекта «Северный поток – 2», который, по словам специалистов, завершен на 93%.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что США выступают за продолжение работы над тем, чтобы не допустить запуск газопровода «Северный поток – 2». Также американская сторона надеется добиться от Германии «автоматических» мер против последствий его работы. Он также добавил, что завершение строительства газопровода и его запуск - разные вещи. Блинкен сообщил, что в настоящее время американская сторона изучает, как действовать, чтобы поддержать интересы Украины.

Ранее Блинкен назвал реальностью завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Он сообщил, что в настоящее время американская сторона изучает, как действовать, чтобы поддержать интересы Украины.