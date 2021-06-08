Блинкен назвал реальностью завершение строительства «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал реальностью завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Он сообщил, что в настоящее время американская сторона изучает, как действовать, чтобы поддержать интересы Украины.

Американский госсекретарь также заявил о намерении добиваться конкретных мер для снижения «негативных последствий» завершения строительства газопровода, передает агентство Reuters во вторник, 8 июня.

- Физические завершение строительства трубопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является самыми эффективными нашими действиями, чтобы подержать интересы Украины и других затронутых стран, - заявил глава Госдепа.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что ФРГ приветствовал решение американских властей исключить компанию Nord Stream 2 AG из пакета санкций.

Вчера Энтони Блинкен сообщил, что нынешняя администрация Соединенных Штатов считает завершение строительства «Северного потока – 2» «свершившимся фактом» и в настоящее время проводит переговоры с властями ФРГ о возможных дальнейших шагах относительно экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов украинской стороны.