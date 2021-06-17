Правительство направит на поддержку семей с детьми от трех до семи лет дополнительно 55 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет направят дополнительно 55 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Как напомнил глава кабинета министров, в 2021 году на поддержку семей с детьми от трех до семи лет уже выделили 200 миллиардов рублей. Также Мишустин отметил, что теперь в зависимости от ситуации пособия семьям могут составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Одна из поправок предполагает, что с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно составит 100% от среднего заработка.

Ранее глава государства в ежегодном послании Федеральному Собранию объявил о выплате по 10 тысяч рублей на всех школьников в возрасте от шести до 18 лет.