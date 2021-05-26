Путин подписал закон о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми и беременных женщин.

Как писал сайт kp.ru, одна из поправок говорит о том, что с 1 сентября текущего года оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно составит 100 процентов от среднего заработка.

Согласно второй мере, с 1 июля 2021 года неполным малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет включительно назначаются ежемесячные выплаты, размер которых утверждается в половину детского прожиточного минимума в регионе, что в среднем по стране составляет 5650 рублей.

Третья поправка с 1 июля текущего года вводит ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в связи с беременностью до 12 недель и находящихся в трудной материальной ситуации. Сумма выплат в среднем должна быть 6350 рублей в месяц.

Напомним, принятые меры направлены на реализацию инициатив российского лидера, которые он озвучил в своем послании Федеральному собранию.