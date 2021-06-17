Омбудсмен: власти Москвы не разрешали отстранять работников без прививки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти российской столицы не давали предпринимателям разрешения отстранять без заработной платы сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Омбудсмен объяснил, что отстранять от работы без выплаты заработной платы работников предприятий, которые отказались от обязательной вакцинации, позволяет действующее законодательство.

- Московские власти не давали разрешение отстранять непривившихся от коронавируса сотрудников. Действующее в настоящее время законодательство, с учетом требований Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, позволяет отстранять работников без выплаты заработной платы, - заявил он в интервью агентству ТАСС.

Уполномоченные в сфере ресторанного бизнеса в Москве отметил, что речь идет о требованиях, которые выпустили специалисты Роспотребнадзора, обязывающих пройти вакцинацию от COVID-19 60% работающих местных жителей.