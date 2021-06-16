Обязательная вакцинация в сфере услуг в Москве: Принят указ санитарного врача о прививке 60% работников

Главный санитарный врач Москвы подписал указ об обязательной вакцинации 60% москвичей, работающих в сфере услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о вакцинации от коронавируса 60% работающих в некоторых городских сферах. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

В список попали сотрудники торговли, салонов красоты, общепита, МФЦ, транспорта и такси, ЖКХ, театров, кинотеатров, спорткомплексов, детских игровых комнат и развлекательных центров (полный список в документе на сайте столичного Роспотребнадзора).

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу оценивается как неблагополучная, - говорится в постановлении. - Интенсивность прироста возросла с 6 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парк, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом».

Поэтому, как указано в документе, руководители компаний должны организовать проведение прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым компонентом - до 15 августа. Это не коснётся тех, у кого есть противопоказания к прививке от COVID.

Главный санитарный врач Москвы поручила столичным властям контролировать вакцинацию в компаниях, перечисленных в постановлении. Но пока неизвестно, как именно будет проверяться количество вакцинированных на предприятиях. Скорее всего, разъяснения об этом появятся в ближайшее время.

Кого будут прививать

- работников торговли;

-салонов красоты, бань, саун, соляриев, бассейнов, фитнесс-клубов, массажистов;

- сотрудников общепита;

- работников финансовых организаций, сотрудников почты;

- сотрудников МФЦ;

- водителей такси, общественного транспорта;

- учителей, врачей, работников соцзащиты, ЖКХ, энергетики;

-работников учреждений культуры, детских игровых комнат;

- госслужащих.

До 15 июля руководители московских организаций должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом прививки от COVID-19.

До 18 августа – вторым.

Приказ не распространяется на тех, кому противопоказано прививаться от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обязательная вакцинация в сфере услуг в Московской области: Принят указ санитарного врача о прививке 60% работников

Московская область вслед за Москвой предписало руководителям сферы услуг провести обязательную вакцинацию 60% сотрудников (подробнее)