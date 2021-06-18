Попова: при осложнении ситуации обязательную вакцинацию будут вводить и в других регионах РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции будут вынуждены вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции и в других российских регионах.

Напомним, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. Согласно опубликованному приказу, привиться должны сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов, а также работники транспорта, торговли, медицины, услуг и ЖКХ. Уточняется, что до 15 июля в московских организациях должны обеспечить вакцинацию первым компонентом прививки от COVID-19, а до 18 августа - вторым. Приказ не распространяется на тех, кому противопоказано прививаться от вируса.

Позже обязательную вакцинацию работников сферы услуг ввела Московская область.