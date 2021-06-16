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Здоровье16 июня 2021 12:30

Московская область вводит обязательную вакцинацию работников сферы услуг

Опубликовано постановлению главного санитарного врача Подмосковья
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Московская область вводит обязательную вакцинацию работников сферы услуг

Московская область вводит обязательную вакцинацию работников сферы услуг

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московская область вслед за столицей объявила обязательную вакцинацию от коронавирусной для отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении губернатора.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг.

Согласно постановлению главного санитарного врача Подмосковья Ольги Микаиловой, вакцинировать необходимо также работников сферы услуг, а именно работников «торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты».

Напомним, ранее Московская область обогнала Санкт-Петербург по количеству заболевших за сутки. Согласно данным Оперштаба, сегодня, 16 июня, в Подмосковье зарегистрировали 1187 новых случая коронавируса. Днем ранее, 15 июня, суточный прирост заболевших составил 1135 человек.