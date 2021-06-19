Число пострадавших от потопа в Ялте возросло до 18 человек. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Количество пострадавших из-за потопа на фоне рекордных ливней в Ялте увеличилось до 18 человек. Одна женщина пропала без вести. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила руководитель администрации города Янина Павленко на своей странице в социальной сети Facebook.

- Вследствие наводнений получили травмы 18 человек. Двое из них был госпитализированы в больницу, одному из пострадавших провели операцию. Есть один погибший. Еще одна женщина пропала без вести – в настоящее время ведутся поиски, - сообщила она.

Как писал сайт kp.ru, мощный циклон принес в Крым рекордные ливни, в результате чего более 300 домовладений на востоке полуострова оказались подтоплены. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. В минувшую пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов. Ранее сообщалось, что из-за стихии пострадали одиннадцать человек, один погиб.