Водоснабжение в Ялте планируют наладить к вечеру 19 июня 2021. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Водоснабжение в Ялте, пострадавшей от наводнения, планируют наладить к вечеру сегодняшнего дня. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец в ходе беседы с журналистами.

Водоснабжение региона было приостановлено вчера из-за после схода селевых потоков и большой мутности воды.

- Мы постепенно начинаем наполнять системы водой. По предварительной информации, воду подадим к вечеру субботу. На данный момент осуществляется подвоз воды с помощью водовозок, - рассказал Сергей Донец.

Напомним, накануне в Крыму прошли рекордные ливни, из-за чего сотни домов оказались подтоплены. Только за минувшую ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. Вчера из-за наводнения погиб молодой мужчина – его унесло потоком воды.

По последним данным, из-за потопа в Ялте пострадали по меньше мере 18 человек, двое из них попали в больницу. Одна местная жительница пропала без вести, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.