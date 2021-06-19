В Белом доме анонсировали встречу Байдена с президентом Израиля 28 июня 2021 года Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала встречу американского президента Джо Байдена с израильским лидером Реувеном Ривлином.

По ее словам, главы государств обсудят "многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается регион". Предполагается, что их встреча пройдет 28 июня 2021 года в Белом доме.

- Визит президента Ривлина подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами Америки и Израилем, а также глубокие связи между нашими правительствами и нашими народами, - приводятся 19 июня словам Псаки в письменном заявлении главы вашингтонской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США встретился 16 июня на саммите в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным. Там лидеры стран провели личные переговоры, где обсудили важные темы и представили свои позиции по определённым вопросам.