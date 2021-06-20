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Здоровье20 июня 2021 1:01

В России на доплаты медикам в пандемию направили 350 миллиардов рублей

Президент РФ Владимир Путин анонсировал, что доплаты будут продолжены
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Президент России Владимир Путин сообщил, что на выплаты медикам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, уже направлено более 350 миллиардов рублей.

- Важнейший вопрос - это оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медработников. В период эпидемии коронавируса мы особо поддерживаем врачей, медсестер, бригады скорой помощи <...> Всего специальные выплаты получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения, - сказал Путин, поздравляя медработников с их профессиональным праздником.

Глава государства также анонсировал, что такие доплаты будут продолжены.