В ЮАР женщину, объявившую о рождении 10 детей, поместили в психотделение больницы Фото: YouTube

В Южно-Африканской Республике местная жительница, объявившая о рождении сразу десяти детей, помещена в психотделение больницы. Об этом в понедельник, 21 июня, пишет издание Daily Mail.

По информации газеты, Госиаме Ситоле накануне задержали сотрудники правоохранительных органов. Женщину передали социальным работникам, которые доставили ее в медицинское учреждение в Йоханнесбурге для психологического освидетельствования. Дело в том, что женщина в ночь на 8 июня заявила, что родила сразу десять детей, а после этого пропала и перестала выходить на связь со своим гражданским мужем. Именно он написал заявление в полицию.

Местный новостной портал «Пиндула» тем временем пишет, что женщину задержали на основании действующего в ЮАР закона о психическом здоровье. Было установлено, что у Ситоле в течение последнего года не было никакой беременности.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минздрав Южно-Африканской Республики заявил, что не получал информации о рождении сразу десятерых детей у одной женщины на территории страны.