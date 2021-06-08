Мать-героиня: Африканка установила рекорд, родив за раз 10 детей

Африканка Госиаме Ситоле с мужем. Фото: YouTube

Беременность и роды – большой стресс для организма женщины, даже когда речь идет об одном ребенке. Остается только догадываться, каково было Госиаме Ситоле из города Тембиса в ЮАР, которая сумела выносить и благополучно произвести на свет сразу десятерых малышей.

На днях 37-летняя африканка стала счастливой матерью семерых мальчиков и троих девочек. Шесть лет назад у нее уже родилась двойня, так что медики с самого начала не исключали многоплодную беременность. Но результаты первого же УЗИ повергли родителей, да и самих врачей, в шок. И это еще разглядеть удалось только восьмерых «пузожителей»!

Госиаму предупредили, что с таким количеством отпрысков она своими силами не справится. Так что беременность длилась 7 месяцев и закончилась кесаревым сечением. Сейчас и мать, и все 10 ее детей чувствуют себя хорошо. Малыши, в том числе и двое, прятавшихся от УЗИ за братьями и сестрами, и ставшие своеобразным сюрпризом при родах, остаются под наблюдением врачей.

Правда пока рекорд официально не подтвержден, так как все новости про Ситоле исходят от ее мужа Тебохо Тсотетси, который рассказал о радостном событии местному изданию «Independent Online». Ни медицинские власти ЮАР, ни представители Книги рекордов Гиннеса никак не прокомментировали ситуацию.

На сегодняшний день «чемпионкой» в деле деторождения является 25-летняя жительница Мали Халима Сиссе, у которой за раз появилось 9 малышей. Сами роды начались преждевременно на сроке в 30 недель, причем у женщины обнаружилось сильное кровотечение, в результате чего ей потребовалось даже переливание крови. С учетом такого числа детей врачи решили провести кесарево сечение, чтобы не подвергать жизнь матери опасности.