Ростуризм советует в первую очередь отправлять в Турцию россиян с перенесенными турами Фото: Иван ВИСЛОВ

Ростуризм советует туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию тех туристов, туры которых были перенесены в прошлом году на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Федеральное агентство по туризму направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений», - говорится в соответствующем сообщении.

Напомним, 18 июня, оперштаб России по борьбе с пандемией сообщил о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня текущего года. Это произошло после того как, в середине апреля РФ приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня, сохранив регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, но ограничено двумя рейсами в неделю, а в конце мая ограничения решили продлить до 21 июня.