Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня текущего 2021 года из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране. Об этом в понедельник, 12 апреля, официально сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

- Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров в Турцию. Регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе, - отметила вице-премьер.

Татьяна Голикова уточнила, что туристам, которые купили путевку в Турцию на срок до 1 июня, советуют обменять направление отдыха. При этом для россиян, которые уже находятся на территории этого государства, будет возможность продолжить отдых и вернуться чартерным рейсом.

Кроме того, власти России приняли решение приостановить авиационное сообщение с Танзанией на полтора месяца - так же в период с 15 апреля по 1 июня этого года. Отмечается, что помимо коронавируса россияне привозят из Танзании малярию: с начала 2021 года врачи зафиксировали 11 случаев заражения.

Сообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено, если ситуация с коронавирусной инфекцией на территории этих стран стабилизируется.

Напомним, на протяжении нескольких последних недель на территории Турции неуклонно растет число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В середине марта текущего года турецкие власти регистрировали в стране от шести до восьми тысяч новых инфицированных, но с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что именно из Турции в Россию завезли больше всего штаммов коронавируса.