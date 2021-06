Google, Telegram, Twitter и Facebook грозят новые штрафы за отказ удалять запрещенную информацию Фото: REUTERS

Google и Telegram грозят до 12 миллионов рублей штраф каждому за отказ удалять запрещенную информацию. Кроме того, Twitter и Facebook могут оштрафовать на сумму до 8 миллионов рублей также за отказ удалить нелегальный контент.

Как передает РИА Новости, в понедельник, 28 июня, Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал три административных протокола в отношении Telegram Messenger Inc. и три протокола Google LLC. Кроме того, зарегистрировали два протокола в отношении Twitter Inc., а также два протокола в отношении Facebook Inc. По каждому из них компании может быть назначен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Напомним, 10 июня суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 17 миллионов рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. В тот же день суд оштрафовал Telegram еще на десять миллионов рублей также за отказ удалить нелегальный контент.