Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 миллионов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 17 миллионов рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Об этом в четверг, 10 июня, сообщила пресс-секретарь суда Таганского района Москвы Зульфия Гуринчук.

- Компанию Facebook признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.41 КоАП России. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей, - сообщила пресс-секретарь суда в интервью РИА Новости.

За другое аналогичное правонарушение Facebook оштрафовали еще на четыре миллиона и штрафы по пять миллионов назначены по каждому из двух протоколов о неудалении призывов к экстремизму.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая текущего года мировой суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей.