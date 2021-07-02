Россия и Турция провели обмен пятерых пленных сирийских военных на пятерых боевиков Фото: REUTERS

В пятницу, 2 июля, Россия и Турция в Алеппо при содействии Сирии провели обмен пятерых пленных сирийских военных на пятерых членов незаконных вооруженных формирований. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«В районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо состоялся обмен пятерых удерживаемых формированиями вооруженной оппозиции военнослужащих вооруженных сил САР на пятерых членов незаконных вооруженных формирований», - заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в министерстве, обмен был организован при участии представителей Министерств обороны России и Турции в рамках деятельности рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в САР.

Напомним, ранее представитель российской группировки войск в Сирии сообщил, что сирийские военнослужащие при поддержке ВСК России с 23 апреля 2021 года ликвидировали 338 террористов. По его словам, удалось уничтожить более 80 объектов и укрытий боевиков, предотвратив теракты против военных и мирных жителей.