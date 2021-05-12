Сирийская армия при поддержке ВКС России уничтожила более 300 террористов

Сирийские военнослужащие при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС) с 23 апреля 2021 года ликвидировали 338 террористов.

По словам представителя российской группировки войск в Сирии, также удалось уничтожить свыше 80 объектов и укрытий боевиков, предотвратив теракты против военных и мирных жителей в Сирии.

- С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 единиц техники, еще шесть были выведены из строя. Также уничтожено 38 объектов и 45 укрытий боевиков, - рассказал представитель группировки войск журналистам.