Суэцкий канал за год заработал рекордные 5,84 миллиарда долларов Фото: REUTERS

За минувший финансовый год Суэцкий канал заработал рекордные для себя истории 5,84 миллиарда американских долларов. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа.

За первое полугодие текущего года значительно увеличилось количество и тоннаж проходящих через Суэцкий канал водных судов: с января по июнь через канал прошли более 9,7 тысячи судов. Несмотря на все трудность, доходы канала в последнее время значительно выросли.

- Статистика судоходства зафиксировала самый высокий годовой доход в истории канала, который составил 5,84 миллиарда долларов. В прошлом году доход был 5,72 миллиарда. Этому способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала, - сообщил Усама Рабиа.

По его словам, роль также сыграли льготы и скидки для судов, которые предоставляет Суэцкий канал.

Напомним, в конце марта огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью перегородив водную артерию. Судно сняли с мели 29 марта, а последние из судов, которые ждали в очереди из-за инцидента, покинули канал лишь 3 апреля. Сам Ever Given смог уйти из вод канала 7 июля.