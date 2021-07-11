Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире11 июля 2021 22:17

Суэцкий канал за год заработал рекордные 5,84 миллиарда долларов

Доход водной артерии за минувший финансовый год побил рекорд
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суэцкий канал за год заработал рекордные 5,84 миллиарда долларов

Суэцкий канал за год заработал рекордные 5,84 миллиарда долларов

Фото: REUTERS

За минувший финансовый год Суэцкий канал заработал рекордные для себя истории 5,84 миллиарда американских долларов. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа.

За первое полугодие текущего года значительно увеличилось количество и тоннаж проходящих через Суэцкий канал водных судов: с января по июнь через канал прошли более 9,7 тысячи судов. Несмотря на все трудность, доходы канала в последнее время значительно выросли.

- Статистика судоходства зафиксировала самый высокий годовой доход в истории канала, который составил 5,84 миллиарда долларов. В прошлом году доход был 5,72 миллиарда. Этому способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала, - сообщил Усама Рабиа.

По его словам, роль также сыграли льготы и скидки для судов, которые предоставляет Суэцкий канал.

Напомним, в конце марта огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью перегородив водную артерию. Судно сняли с мели 29 марта, а последние из судов, которые ждали в очереди из-за инцидента, покинули канал лишь 3 апреля. Сам Ever Given смог уйти из вод канала 7 июля.