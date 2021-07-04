Контейнеровоз Ever Given покинет Суэцкий канал 7 июля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страховая компания UK Club, клиентами которой являются владельцы контейнеровоза Ever Given, достигли соглашения по урегулированию конфликта и компенсаций с администрацией Суэцкого канала.

Судно покинет Суэцкий канал 7 июля. В ближайшее время Ever Given будет подготовлен к освобождению после задержания египетскими властями, сообщается на сайте UK Club.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха смогли при помощи операции по углублению дна. С мели судно сняли только 29 марта. За это время в очередь на проход выстроились 422 корабля, пробка растянулась почти до Индии.

Как писал сайт kp.ru, Египет потребовал у владельцев Ever Given 900 миллионов долларов за аварию на Суэцком канале. Расследование инцидента с контейнеровозом доказало вину капитана судна.