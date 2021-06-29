Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в России

Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство направит регионам более 6 млрд. рублей для начала с 1 июля углубленной диспансеризации переболевших ковидом. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник. Как отметил премьер, деньги будут «направлены сегодня».

Как отметил Мишустин, заболевание коронавирусом не проходит бесследно.

- Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение. Все это - совершенно бесплатно для граждан, - напомнил Мишустин. Несмотря на то, что диспансеризация будет проводиться для тех, кто уже переболел, Мишустин призвал соблюдать в поликлиниках меры предосторожности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 43 регионах темпы заболеваемости коронавирусом превышают среднероссийские. Больше всего по-прежнему заболевают россияне от 19 до 40 лет, ведущие активный образ жизни. На одного больного, по словам Поповой, выявляется 6-8 человек контактных, которых Роспотребнадзор вынуждает соблюдать самоизоляцию. Всего под наблюдением сейчас находится 1 млн. человек.

Попова также напомнила о мерах безопасности при проведении публичных мероприятий, в том числе политических.

- Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций. Политические мероприятия в закрытых помещениях проводятся без масок. Все это транслируют наши телеканалы. Я категорически с этим не согласна! - заявила Попова и попросила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в регионах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Попова уточнила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил.

- Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным, - обратилась она к Мишустину. При этом Попова напомнила, что запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия сохраняется в 68 регионах.

- Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам в регионах, чтобы они занимали активную позицию, - отреагировал Мишустин.

Попова также сообщила, что несмотря на распространение новых штаммов коронавируса, (в России уже выявлен один случай заражения штаммом «Дельта- плюс») необходимо прививаться имеющимися вакцинами. Она напомнила, что главная задача вакцин - не столько полностью защитить человека от заболевания, сколько снизить негативные последствия.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привились 23 млн. человек. Самые высокие темпы вакцинации в Башкирии, Москве, Московской области, Тюменской, Белгородской областях и в Чечне.

Мурашко сообщил, что Минздрав разработал новые методические рекомендации по прививкам. По ним в неблагоприятной эпидемиологической ситуации (именно такая сейчас в России) до тех пор, пока коллективный иммунитет не выработался у 60 процентов населения, повторную прививку от коронавируса нужно делать через 6 месяцев. Те, кто переболел коррнавирусом, также смогут делать прививку через 6 месяцев после окончания болезни. В дальнейшем, когда ситуация улучшится, ревакцинацию нужно будет проходить через год.

Мурашко также заявил, что система по выдаче сертификатов для вакцинированных от коронавируса после утреннего сбоя уже работает.

- Работа идет активная, поэтому ресурсы информационные, в которые вводятся сертификаты по вакцинации, дали перебои сегодня утром. Вся система восстановлена, с медицинскими организациями работаем в ручном режиме для того, чтобы отследить какие-то сложности и необходимость подключения, - сказал Мишустин.

По словам глава Минпромторга Дениса Мантурова, всего в России выпущено 36,7 млн. комплектов вакцин от COVID-19. На сегодня остатки составляют около 8 млн комплектов вакцин. В июле, по его словам, будет произведено еще 30 млн. комплектов вакцин.

- Крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, - отметил Мишустин.