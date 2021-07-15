На Украине заявили о праве на «компенсацию» за убытки от «Турецкого потока» Фото: REUTERS

Директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук заявила, что Киев должен вести переговоры с Европейским союзом по поводу «компенсации» за убытки от «Турецкого потока».

В своей статье для «Укринформ» она указывает на завершение строительства интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия будет получать российский газ через Сербию и Болгарию по «Турецкому потоку», в обход Украины. Как отмечает Ищук, для Киева это означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год, а «стоить» это будет примерно 450 миллионов долларов».

Ищук отмечает, что на сегодняшний день на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. По ее словам, судя по динамике объемов транзита, украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал - Европа», «Турецкий поток» и «Северный поток -1» будет выполнять функцию «балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов».

По ее мнению, в Европейском союзе должны обсудить «компенсацию за потери транзита по южному направлению». Как она считает, эти «потери» Украине наносятся Венгрией, Болгарией и Сербией.

Напомним, накануне на Украине заявили о «компенсации» за «Северный поток – 2». Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал «единственным приемлемым» вариантом для Киева заключение нового контракта по транзиту российского газа на 15 лет в объеме 45-50 млрд куб. м в год под гарантии в качестве «компенсации» за экономические потери от «Северного потока – 2».