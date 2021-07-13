В Киеве назвали контракт на транзит газа «компенсацией» за «Северный поток – 2» Фото: REUTERS

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что «единственным приемлемым» вариантом для Киева является заключение нового контракта по транзиту российского газа на 15 лет в объеме 45-50 млрд куб. м в год под гарантии в качестве «компенсации» за экономические потери, которые незалежная может понести после запуска газопровода «Северный поток – 2».

«Единственно приемлемый для нас вариант - новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», - заявил он в интервью украинскому изданию «Лига».

Макогон заявил, что если транзит российского газа через Украину полностью прекратится после запуска газопровода, то «технологически ничего страшного не произойдет». По его словам, Украина потребляет 30 млрд кубометров газа и добывает 20 млрд кубов.

«Некоторые "эксперты" говорят: "упадет давление в трубе". Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», - считает он.

Однако, по его словам, Киев может столкнуться с проблемой физического ограничения импорта газа, поскольку на сегодняшний день такие поставки в основном происходят по так называемым реверсным схемам, когда транзитный газ из России по договоренности с европейскими странами частично остается на Украине.

Как он отметил, импортных поставок зимой при пиковом потреблении может оказаться недостаточно, в связи с этим будет необходимость заблаговременно накапливать дополнительные объемы. В связи с этим он предложил активно работать над созданием гарантированных мощностей из Польши и Венгрии.

«Но конечно, основная наша задача как страны - увеличить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от импорта», - заявил он.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска «Северного потока – 2».