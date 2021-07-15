Сенатор Долгов объяснил, почему Украине не получить компенсацию за «Турецкий поток»

Благодаря газопроводу Венгрия будет получать российский газ минуя Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов прокомментировал желание Украины получить компенсацию за «Турецкий поток».

Сенатор отметил, что все газовые проекты России, в том числе «Турецкий поток» реализуются в соответствии с коммерческими соглашениями. РФ выполняет все свои обязательства. Если же Киев надеется получить какие-либо компенсации, то стоит обратиться с этим вопросом к ЕС.

- Если хотят деньги состричь с ЕС, пусть пробуют, хотя вряд ли там осталось много желающих давать Киеву «деньги в пропасть». Россия к этому вообще не причастна, - отметил Долгов в беседе с «Известиями».

Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук заявила, что Киев должен вести переговоры с Европейским союзом по поводу «компенсации» за убытки от «Турецкого потока».

После завершения строительства Венгрия будет получать российский газ через Сербию и Болгарию по «Турецкому потоку». Для Украины это означает потерю транзита на 10-12 миллиардов кубометров ежегодно. В денежном эквиваленте сумма равна примерно 450 мнл долларов.