Песков: власти Москвы решают проблему получения QR-кодов иностранными работниками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти российской столицы знают о проблеме получения QR-кодов иностранными работниками, которые трудятся на территории Москвы. В настоящее время данная проблема решается. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Что касается QR-кодов, то московские власти прекрасно знают эту проблему. Она постепенно будет решаться, - отметил пресс-секретарь российского президента в ходе беседы с журналистами.

Напомним, с 28 июня текущего года посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек на территории Москвы могут только те, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, переболел ей не более чем шесть месяцев назад или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

Накануне СМИ сообщили, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипломатических миссий, в том числе привитые от коронавируса, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.