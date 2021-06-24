QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве: главное, что о них нужно знать

В заведения общепита будут пускать тех, кто вакцинирован от коронавируса, переболел ковидом в течение последних шести месяцев или может предъявить отрицательный ПЦР — тест. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Из-за роста заболеваемости корнавирусом в Москве, вызванного индийским штаммом, власти решили вернуться к QR-кодам. Если прошлой весной пропуска получали для выхода из дома, то теперь они нужны только для посещения ресторанов и массовых мероприятий численностью более 500 человек — спектакли, концерты.

Очередной указ мэра Сергея Собянина начинает действовать с понедельника, 28 июня. «Комсомолка» собрала самые популярные вопросы о новой системе и дает ответы на основе разъяснения властей.

СЕРТИФИКАТ НЕ ПОДОЙДЕТ

Кого пустят в заведения с 28 июня?

В заведения общепита будут пускать тех, кто вакцинирован от коронавируса, переболел ковидом в течение последних шести месяцев или может предъявить отрицательный ПЦР — тест. Срок действия теста 72 часа с момента внесения его результатов в базу.

Нужно носить с собой сертификат вакцинации или справку об антителах?

Бумажные документы рестораны и организаторы мероприятий не принимают. Они будут считывать QR-код, в котором уже зашифрована информация о том, что у вас — прививка, ПЦР-тест или вы переболели менее 180 дней назад.

Получить код можно с 25 июня:

- через электронную медкарту,

- портал mos.ru,

- в регистратуре городской поликлиники.

Кроме того, у тех, кто прошел вакцинацию, уже есть QR-код в личном кабинете на портале Госуслуг (вкладка «Мое здоровье» — «Сертификат» или воспользуйтесь строкой поиска на сайте). Этот код тоже будут принимать.

Как будут проверять коды?

Его можно распечатать на принтере или сохранить в смартфон. При входе сотрудник попросит показать QR, отсканирует его и сверит данные с вашим документом, удостоверяющим личность. То есть в ресторан нужно еще взять паспорт или водительские права.

Что изменится в заведениях, которые согласятся перейти на систему кодов?

В них можно не носить маски и перчатки посетителям, заведение может работать и в ночное время и не расставлять столики на дистанцию в 1,5 метра.

ТОЛЬКО КОД ИЛИ ТЕСТ

QR-код можно получить сразу после вакцинации?

Да, после вакцинации двумя компонентами вакцины и как только сертификат об этом появится у вас в личном кабинете на Госуслугах. Обычно это происходит сразу после второго укола. Сертификат действителен 365 дней.

Я переболел более шести месяцев назад, но у меня еще есть антитела. Мне можно QR-код?

Нет. Код выдадут только после вакцинации или нужно сдавать ПЦР-тест.

Я точно уверен, что болел коронавирусом за последние шесть месяцев. Но перенес в легкой форме, врачей не вызывал. Мне дадут QR-код?

Тем, кто не обращался к врачам, остается только сдавать ПЦР-тест каждый раз или делать прививку.

У меня есть медотвод к прививке, коронавирусом я не болел. Как мне попасть в рестораны?

Только сделав ПЦР-тест и получив на его основе QR-код.

Как посещать рестораны детям?

Дети до 18 лет смогут зайти в заведение с родителями при условии, что у взрослых есть QR-код.

Я не болел ковидом и вакцинироваться не хочу. Будут ходить в ресторан с ПЦР-тестом. Подойдет любой?

Тест должен быть сделан в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в ЕМИАС — это информационная система в сфере здравоохранения. Такие лаборатории есть в городских поликлиниках, больницах (в том числе федеральных) и частных медцентрах.

Бесплатно сделать ПЦР можно в муниципальных поликлиниках. Даже если вы не прикреплены ни к одной из них. Полный список лабораторий есть на сайте. На процедуру нужно записываться заранее. Например, через mos.ru. Выберите в разделе «Услуги» раздел «Здоровье», в нем «Запись на прием к врачу».

В Сети много жалоб на то, что записаться на ПЦР-тест на ближайшее время не получается. Свободные ячейки есть только через две-три недели. Мы проверили: это действительно так. Лаборатории перегружены. Поэтому всерьез рассчитывать на то, чтобы сдать бесплатно ПЦР и пойти в ресторан, не приходится.

Остаются частные лаборатории. Цена теста — от 1500 до 3500 рублей в зависимости от срочности.

ДЛЯ ТУРИСТОВ

Как туристу из другого региона России посетить ресторан в Москве?

Если не проходили вакцинацию и нет QR-кода на Госуслугах об этом, тогда остается только сдавать ПЦР-тест за свой счет в одной из московских лабораторий. После этого нужно получит QR-код на портале mos.ru.

Как иностранном туристу посетить ресторан?

Сдать платный ПЦР-тест и на его основе получить QR-код через mos.ru.

Я турист, приехал в Москву из другого региона. У себя дома я сдавал ПЦР-тест. Он подойдет для посещения ресторанов и мероприятий?

Нет, QR-код можно получить, только если сдать ПЦР в Москве. Если вы просто придете в ресторан со своим тестом, то только на основании этой бумаги вас не пустят.

Я вакцинировался в другом регионе России, как мне попасть в театры и рестораны Москвы?

Предъявите QR-код, который у вас уже есть на сайте Госуслуг, а также документ, удостоверяющий личность.

КУДА ВХОД СВОБОДНЫЙ

Останутся ли рестораны, в которые можно прийти без QR-кода?

Рестораны, которые не хотят принимать QR-коды, смогут работать только на вынос и доставку. Фудкорты пока закрыты. Они заработают, когда введут систему контроля для проверки кодов.

Я турист, живу в отеле. В ресторане при отеле тоже нужен QR-код?

Нет, в ресторанах на территории гостиниц и хостелов код не нужен. Однако в такое заведение не могут приходить другие посетители.

У нас в офисе/на предприятии/вузе есть столовая или буфет. Туда нужен код?

Нет, код для сотрудников не нужен. Но обслуживать людей с улицы такой общепит не может.

В летние кафе и веранды при ресторанах нужен код?

До 12 июля в такие зоны можно без QR-кода.

ВАЖНО!

Если у меня возникнут какие-то проблемы, например, не отображается сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Что делать?

Власти признают, что на первых этапах могут быть проблемы, связанные с отсутствием в базах сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для этого создали группу разбора. Обратиться с жалобой можно через личный кабинет на портале mos.ru. Либо проконсультироваться в справочной Правительства Москвы 8 (495) 777 -77-77.

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