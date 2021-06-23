QR-коды для ресторанов и гостиниц в Московской области: Главное про новые ограничения с 23 июня 2021

В Московской области вводятся новые меры, направленные на борьбу с распространением ковида. Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввёл с 23 июня 2021 новые ограничения в регионе ради борьбы с распространением коронавируса. Часть мер вступают в силу с 24 июня 2021, остальные с 28 июня 2021. Среди них введение проверки QR-кодов в ресторанах и гостиницах.
1. Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий допускается в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам. Мероприятия на открытом воздухе можно проводить при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам.
- С 28 июня это ограничение не будет распространяться на зрителей, которые прошли вакцинацию или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, - уточнили в пресс-службе губернатора Московской области.
2. Приостанавливается работа фудкортов, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос. Размещение за столиками недопустимо.
3. В сезонных летних кафе на площади трёх квадратных метров может находиться только один посетитель.
4. Приостанавливается работа зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных в период с 23.00 до 6.00.
5. Закрываются детские игровые.
6. Приостанавливается допуск гостей без ПЦР-тестов, полученных не ранее чем за три дня, либо не прошедших вакцинацию или не переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
1. Посещение детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков;
2. Нельзя использовать инфраструктуру городских парков (беседки, аттракционы и иные объекты, предметы и оборудование. Исключение - скамейки и теневые навесы.
3. Приостанавливается оказание услуг общественного питания. Данное ограничение не распространяется на граждан: прошедших вакцинацию или переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, или не достигших 18 лет.
1. Управлять такси смогут только водители, прошедшие вакцинацию. К заказам водителей, не прошедших вакцинацию, не допускают. У них должен быть специальный QR-код, который можно получить на портале www.gosuslugi.ru.
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