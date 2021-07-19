В России 19 июля 2021 выявлено 24 633 случая заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число заразившихся с начала пандемии в стране достигло отметки в 5 982 766. Об этом в понедельник, 19 июля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наиболее число новых случаев заражения выявили в Москве (4 007), Московской области (2 504), а также в Санкт-Петербурге (1 938). Сообщается, что у 11,6 процента новых инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

За последние сутки в России от коронавируса и осложнений после него умерли 719 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 149 138. Выздоровели в стране еще 18 764 человека, за все время эпидемии - 5 359 995.

Как писал сайт Kp.ru, накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что поражение легких у пациентов с коронавирусной инфекцией в последнее время стало развиваться примерно в два раза быстрее.