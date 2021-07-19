Мурашко: поражение легких при коронавирусе стало развиваться в два раза быстрее Фото: Иван МАКЕЕВ

Поражение легких у пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в последнее время стало развиваться примерно в два раза быстрее. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что теперь выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше.

- Появились новые симптомы коронавируса, иногда отмечаются кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной симптомы. Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам болезни, то теперь оно стало развиваться в два раза быстрее - может возникать уже к третьим-четвертым суткам, - объяснил Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, накануне вирусолог Сергей Нетесов сообщил об изменении основных симптомов коронавируса: по словам специалиста, в последнее время медики отмечают меньшее число пациентов, у которых нарушаются обоняние и вкус. Чаще стали встречаться желудочно-кишечные симптомы. Кроме того, коронавирусная инфекция стала лучше связываться с клетками легких, сосудов и кишечника.

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