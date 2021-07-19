Кремль подтвердил подготовку визита Алиева в Россию

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кремле подтверждают подготовку визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что речь идёт о «сверке часов».

«Такой рабочий визит готовится …Это рабочий визит. [Предполагается] сверка часов», - отметил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, планируется ли принятие каких-то документов по итогам визита азербайджанского лидера.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим азербайджанским коллегой ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Президенты акцентировали внимание на обеспечении безопасности в регионе в соответствии с трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Алиев также поблагодарил российского лидера за поставки вакцин против коронавируса. Оба президента выразили заинтересованность в взаимовыгодном партнерстве.