Дмитрий Рогозин ответил на сообщения о возможном дефиците скафандров для российских космонавтов Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует самостоятельно производить скафандры в качестве альтернативы научно-производственному предприятию "Звезда".

- Скорее всего, мы пойдем по пути создания альтернативного производителя, — сказал он в разговоре с журналистами.

Рогозин призвал "Звезду" не пользоваться монопольным положением в этой области, а также "расторопнее" работать по производству нового снаряжения.

Ранее гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил о скором истечении гарантийного срока скафандров для российских космонавтов на МКС. По его словам, из-за задержки пропали некоторые поставщики материалов, а также сами материалы. Использование новых материалов потребует больших затрат и сроков производства. Как отметил Поздняков, на согласования ТЗ могут уйти годы. Специалист заявил, что существующая система не позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.