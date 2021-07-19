Испытания российского биочипа для определения коронавируса начнутся в 2023-2024 годах Фото: Александр Щербак/ТАСС

Роспотребнадзор начал создание биочипа для определения коронавирусной инфекции. Исследование проводит Нижегородский института эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной.

Биочип будет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе COVID-19 по принципу экспресс-теста. Испытания разработки начнутся в 2023-2024 годах, передает РИА Новости.

По словам представителей Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора, биочип будет представлять из себя небольшую пластину размером 25×75 мм. На нем поместят искусственно синтезированные короткие олигонуклеотидные зонды, определяющие ДНК возбудителей внебольничных пневмоний. Отмечается, что биочип не будут вживлять в организм человека.

В ходе испытаний у пациентов возьму образцы биоматериалов, в лаборатории при помощи биочипа их исследуют на наличие вируса. Обнаружить его смогут в мокроте, крови или слюне, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как писал сайт kp.ru, ранее ведомство сообщило о работе над созданием прототипа биочипа, который будет способен выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и коронавирусных.