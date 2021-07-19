Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для выявления коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора работают над созданием прототипа биочипа, который будет способен выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и коронавирусных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что институт «в оперативном режиме начал активную работу по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Ученые планируют дать характеристику региональным особенностям и этиологической структуре внебольничных пневмоний, с учетом которой и будет разработан прототип ДНК-биочипа.

Напомним, ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов в беседе с сайтом kp.ru объяснил, почему более агрессивные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы. Он также сказал, что если COVID-19 глобально мутирует, новый состав вакцины подберут за пару недель.