Путин назвал нерешенные проблемы России

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наряду с реальными достижениями в России остается значительное число нерешенных проблем, среди которых бедность, низкие доходы семей, а также первичное звено здравоохранения. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», - сказал глава государства, отметив, что об этих и других «острых вопросах» россияне говорили в ходе «Прямой линии».

Российский лидер призвал наращивать темп изменений в экономике, а также в социальной сфере, развитии регионов и инфраструктуры, реализации задач цифровой трансформации страны и решении экологических проблем. Отметив необходимость «повышать планку, ставить более амбициозные цели задачи».

Как писал сайт kp.ru, Путин также заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года, однако добавил, что речь идет о среднем показателе, статистике, и многие люди еще сталкиваются с трудностями при устройстве на работу и с неполной занятостью.