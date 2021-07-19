Путин: уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года, и на сегодняшний день составляет 4,9 процента. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства указал на экономический рост, который по итогам текущего года должен составит порядка четырёх процентов. «Надеюсь, что близко к этому», - отметил президент, призвав использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни граждан, поскольку «в конечном счёте именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы».

«Уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года: сколько у нас было, 4,7 [процента], сейчас уже 4,9», - заявил российский лидер, уточнив, что речь идет о среднем показателе, статистике, и многие люди до сих пор сталкиваются с трудностями при устройстве на работу и с неполной занятостью.

Напомним, ранее Путин назвал принципиальным вопрос рынка труда, отметив, что перед российским правительством стоит задача и дальше снизить уровень безработицы.