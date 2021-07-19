Голикова: в России планируют создать новую систему медицинской реабилитации с 2022 года

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России собираются создать новую систему медицинской реабилитации со следующего года. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 19 июля.

«С 2022 года начнется полномерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75 процентов всех отделений центров реабилитации», - заявила российский вице-премьер.

Как уточнила Голикова, охват граждан медицинской реабилитацией будет увеличен более чем в два раза.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на период с 2021 по 2026 годы. Российский лидер дал поручение предусмотреть финансирование программы за счёт средств федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов рублей должны быть выделены в 2021- 2024 годах.