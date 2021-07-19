Михаил Дегтярев: «Газ для жителей - это не просто труба, просвистевшая мимо»

Михаил Дегтярев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову рассказал, какие договоры удалось заключить региону за последнее время, в том числе после Санкт-Петербургского международного экономического форума.

По его словам, общий портфель инвестиций до 2030 года составил 2,5 триллиона рублей. Как отметил врио главы региона, наиболее крупные из них касаются освоения малмыжского меднопорфирового месторождения - 240 миллиардов рублей, модернизации второго этапа восточного полигона ОАО «РЖД» - свыше 330 миллиардов – это второй путь Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Дегтярев сообщил о планах строительства магистрального газопровода из Якутии и завода по производству сжиженного природного газа на берегу Охотского моря.

«Мы готовы к тому, чтобы такие крупные проекты у нас реализовывались. Но есть несколько условий, о которых мы договариваемся. Газ должен параллельно поставляться нашим жителям, а не просто - труба, которая просвистела мимо. И рабочие места – приоритетно для местных жителей», - отметил он.

Глава региона также назвал важным то, чтобы центры прибыли по налогам оставались в крае. «И управляющие компании - тоже здесь», - добавил врио губернатора.

В ходе своего интервью Дегтярев также рассказал, что именно ему принадлежит идея провести выездное заседание краевого правительства в районе. По его словам, в ходе заседаний касались и жилищного вопроса. Он сообщил, что сейчас власти запускают флагманский проект правительства края под названием «Дом дальневосточника».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Михаил Дегтярев - об итогах первого года на посту врио губернатора: Для меня Хабаровск - точно родной дом

Политик дал эксклюзивное интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову (подробнее)