Еврокомиссия начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений импорта
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Еврокомиссия начала разбирательство с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с ограничениями на поставки из Евросоюза.
Брюссель сделал запрос на консультации с Москвой. В ЕС недовольны, что Россия ограничила или запретила компаниями содружества продавать товары и услуги российским предприятиям и через закупки в коммерческих целях, передает РИА Новости.
Тем временем в Министерстве экономического развития РФ выразили надежду, что смогут прояснить ЕС правила регулирования закупок в России, вызывающие сомнения у Брюсселя.
Напомним, Россия вступила в ВТО в августе 2021 года.
Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с российской стороной «с позиции силы».
Ранее она напомнила Евросоюзу о важности России для Европы, поскольку она остается ближайшим и самым крупным соседом ЕС.