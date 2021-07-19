Еврокомиссия начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений импорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия начала разбирательство с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с ограничениями на поставки из Евросоюза.

Брюссель сделал запрос на консультации с Москвой. В ЕС недовольны, что Россия ограничила или запретила компаниями содружества продавать товары и услуги российским предприятиям и через закупки в коммерческих целях, передает РИА Новости.

Тем временем в Министерстве экономического развития РФ выразили надежду, что смогут прояснить ЕС правила регулирования закупок в России, вызывающие сомнения у Брюсселя.

Напомним, Россия вступила в ВТО в августе 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с российской стороной «с позиции силы».

Ранее она напомнила Евросоюзу о важности России для Европы, поскольку она остается ближайшим и самым крупным соседом ЕС.