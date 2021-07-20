С территории Ливана по Израилю запустили две ракеты

Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", Фото: REUTERS

В ночь на вторник, 20 июля, со стороны Ливана по северной части Израиля были выпущены две ракеты, сообщает армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ). Отмечается, что одну из ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», а вторая «упала на открытой местности», пострадавших нет.

«В ответ на две ракеты, выпущенные из Ливана в сторону севера Израиля, артиллерия ЦАХАЛ только что нанесла удар по территории Ливана», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших с ливанской стороны не поступала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей ночью сирийское государственное телевидение сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в небе над районом возле города Алеппо Уточнялось, что удар нанесли Воздушно-военные силы Израиля.