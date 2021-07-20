Хуснуллин спрогнозировал среднюю ипотечную ставку выше 7% по итогам 2021 года

Марат Хуснуллин спрогнозировал рост средней ипотечной ставки выше 7% по итогам 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о росте средней ипотечной ставки выше семи процентов по итогам текущего года.

- Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что строительство жилья в России ведется опережающими темпами. По его словам, к концу текущего года в России будет сдано более 85 миллионов "квадратов" жилищных объектов. Российский лидер отметил, что свыше 3,5 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия в прошлом году, в том числе за счет снижения ипотечных ставок.