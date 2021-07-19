Путин: строительство жилья в России ведется опережающими темпами

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство жилья в России ведется опережающими темпами. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, отметив, что в этой сфере страна приблизилась к лучшему показателю за всю свою современную историю.

По его совам, к концу текущего года в России будет сдано более 85 миллионов «квадратов» жилищных объектов.

Российский лидер отметил, что свыше 3,5 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия в прошлом году, в том числе за счет снижения ипотечных ставок.

«В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», - заявил президент в понедельник, 19 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Напомним, программу льготной ипотеки продлили еще на год – до 1 июля 2022 года.