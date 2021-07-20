Кремль: дата переговоров России и США по стратегической стабильности будет объявлена позже

В Кремле сообщили, что дата переговоров России и США по стратегической стабильности будет объявлена позже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата переговоров России и Соединенных Штатов Америки по стратегической стабильности будет объявлена позже.

- Консультация на экспертном уровне согласовывается по линии министерства иностранных дел и Госдепартамента. Точную дату своевременно сообщим, не будем забегать вперед, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее американская газета The Hill со ссылкой на неназванные источники сообщило, что представители России и Соединенных Штатов проведут консультации по вопросам стратегической стабильности 28 июля в Женеве. По словам собеседников издания, "ожидается, что российские и американские официальные лица встретятся 28 июля, чтобы провести первый диалог о стратегической стабильности по вопросам нераспространения ядерного оружия", о котором было объявлено во время первой личной встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.