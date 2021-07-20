Число погибших из-за наводнений в Германии возросло до 169 человек Фото: REUTERS

Число жертв наводнений на западе Германии достигло 169 человек, сообщили представители спасательных служб страны.

Только в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погиб 121 человек, передает агентство Agence France-Presse.

Напомним, сильные ливни обрушились на Германию, Бельгию и Нидерланды с приходом циклона «Бернд». Ливни наполнили Рейн и его притоки.

Как писал сайт kp.ru, Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии принимают участие 850 военнослужащих. Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 164. На сегодняшний день известно о 749 пострадавших. Во многих районах отмечают сложную ситуацию с газоснабжением и электричеством.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила регионы на западе Германии, наиболее пострадавшие от наводнений. Оценивая масштабы катастрофы, политик заявила, что представшая перед нею картина сюрреалистична. По словам канцлера ФРГ, правительство страны намерено принять программу поддержки пострадавшим от стихии регионам в ближайшую среду, 21 июля.